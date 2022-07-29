Как сообщает Politeka.net, победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко решил высказаться о происхождении давнего украинского блюда и подметил, почему рф не имеет к нему никакого отношения.

В прекрасный День Украинской Государственности мужчина решил написать свои рассуждения о том, кто создал сырники.

«У нас есть кисломолочный сыр… А по-ихнему же - творог… Итак, именно то, что называется «сырники», придумали украинцы, когда копаться в этимологии? Если да, то это отлично. Украинские борщ и сырники идеальная пара, они красиво будут выглядеть в ЮНЕСКО, как мне кажется. А россия пусть оставляет себе щи и творожники, мы не жадны. Правда, нужна доказательная база, поэтому начинаем расследование. Представьте, как после крещения Киевской Руси, все пошли на сырники» - начал рассказ Клопотенко.

Он подметил, Украина во многих смыслах - источник культуры, силы и истории. Также Клопотенко обратил внимание на скрины о сырниках из русской и белорусской Википедии,

«Я тупо ржу. И исходя из всех действий соседа, у него, на самом деле, комплекс неполноценности. А у украинцев все гуд – мы могущественные и с крутой историей. И если кто-то может помочь, чтобы запустить исследование – пишите. Книги, статьи, исторические факты, личные мнения, словари, любая информация пригодится».

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" рассказал, как найти успокоение на кухне.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко честно рассказал, что делает за границей.

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