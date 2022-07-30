Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, останнім часом дуже активна: вона займається волонтерством, ходить на роботу та встигає вести блог. А заразом – демонструє стильні аутфіти, які так і хочеться повторити.
Зокрема для одного з останніх робочих днів вона обрала костюм, доповнивши його стильними деталями.
Христина Горняк одягла брючний костюм темного кольору мокко: двобортний жилет і прямі штани, які доповнила білою футболкою та сріблястим годинником. У руках стильна дружина ведучого Володимира Остапчука тримала синю сумочку. З аксесуарів Горняк також взяла сережки та кулончик із підвіскою. Волосся вона розпустила по плечах, а макіяж зробила ледь помітним.
Цікаво, що навіть незважаючи на те, що костюм брючний і не зовсім облягаючий, образ вийшов жіночним і м'яким.
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Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.
Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.
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