Интересно, что даже несмотря на то что костюм брючный и не совсем облегающий, образ получился женственным и мягким.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, в последнее время очень активна: она занимается волонтерством, ходит на работу и успевает вести блог. А заодно - демонстрирует стильные аутфиты, которые так и хочется повторить.

В частности, для одного из последних рабочих дней она выбрала костюм, дополнив его стильными деталями.

Кристина Горняк надела брючный костюм темного цвета мокко: двубортный жилет и прямые брюки, которые дополнила белой футболкой и серебристыми часиками. В руках стильная жена ведущего Владимира Остапчука держала синюю сумочку. Из аксессуаров Горняк также взяла серьги и кулончик с подвеской. Волосы она распустила по плечам, а макияж сделала едва заметным.

Интересно, что даже несмотря на то что костюм брючный и не совсем облегающий, образ получился женственным и мягким.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.