Привертає до себе увагу також "сильний образ" Джамали.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала реалізовує творчі амбіції, виступає на благодійних концертах і із задоволенням бере участь у різних інтерв'ю, де розповідає про те, що відбувається в Україні. Цього разу вона показала промовисте фото на підтримку першої леді Олени Зеленської.

Фотографія першої леді України Олени Зеленської, яка сидить на сходах Офісу Президента, для журналу Vogue викликала неоднозначну реакцію. Дружину президента критикують за те, що вона сидить "не як дівчинка".

Прості українки та знаменитості підтримали першу леді, влаштувавши флешмоб із хештегом sitlikeagirl. Справді дурним стереотипам не місце у сучасному світі.

Джамала теж не залишилася осторонь. Вона опублікувала фото у такій самій позі, як зображена Зеленська на обкладинці журналу - шах і мат всім хейтерам.

Привертає до себе увагу також "сильний образ" Джамали. Співачка одяглася в чорний комплект: бомпер з написами, топ і широкі штани палаццо (одна з найулюбленіших моделей зірки). Завиті в природні дрібні локони волосся та легкий макіяж зробили образ природним.

Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.

Як Politeka повідомляла, Джамала показала ефектний образ у патріотичній футболці.

Також Politeka писала, Джамала в оточенні музикантів порадувала українців довгоочікуваною звісткою.





