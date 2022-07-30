Привлекает к себе внимание также "сильный образ" Джамалы.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала реализовывает творческие амбиции, выступает на благотворительных концертах и с удовольствием принимает участие в различных интервью, где рассказывает о происходящем в Украине. В этот раз она показала красноречивое фото в поддержку первой леди Елены Зеленской.

Фотография первой леди Украины Елены Зеленской, которая сидит на ступеньках Офиса Президента, для журнала Vogue, вызвала неоднозначную реакцию. Супругу президента критикуют за то, что она сидит "не, как девочка".

Простые украинки и знаменитости поддержали первую леди, устроив флешмоб с хештегом sitlikeagirl. Действительно глупым стереотипам не место в современном мире.

Джамала тоже не осталась в стороне. Она опубликовала фото в такой же позе на ступеньках, как изображена Зеленская на обложке журнала - шах и мат всем хейтерам

Привлекает к себе внимание также "сильный образ" Джамалы. Певица облачилась в черный комплект: бомпер с надписями, топ и широкие брюки палаццо (одна из любимейших моделей звезды). Завитые в естественные мелкие локоны волосы и легкий макияж сделали образ естественным.

Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.

Как Politeka сообщала, Джамала показала эффектный образ в патриотической футболке.

Также Politeka писала, Джамала в окружении музыкантов порадовала украинцев долгожданным известием.





