Філіп Кіркоров не зміг відвідати жодну країну, про що розповів Володимир Остапчук, піднявши українцям настрій.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска", майбутнє якої зараз дуже туманне. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. І після початку вторгнення Володимир пішов у тероборону, боронити Україну. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Володимир не зміг пройти повз новину про Філіпа Кіркорова. Як виявилось, російського артиста не пустили до Молдови.

"Кіркорова вже і до Молдови не пустили. Ну Філя, подобається, не подобається, пляшка просувається", - написав Остапчук, жартома над Кіркоровим.

Варто зазначити, що Філіп Кіркоров – російський артист, який підтримав військові дії в Україні. А нещодавно зірка зганьбився під час відвідин "Євробачення". Там знаменитість намагався показати свою статусність, але йому довелося сидіти не у ВІП-ложі, як сам розповідав Філіп, а не на найкомфортніших місцях із звичайними людьми.

Повідомлялося, що Кіркоров намилився до окупованого Криму і нарвався на жорстку реакцію.

"Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я прямую до Криму", - сказав Кіркоров.

Нагадаємо, Кіркоров примчав до Криму з подарунками для поранених окупантів .

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