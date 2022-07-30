Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска", майбутнє якої зараз дуже туманне. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. І після початку вторгнення Володимир пішов у тероборону, боронити Україну. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
А цього разу Володимир не зміг пройти повз новину про Філіпа Кіркорова. Як виявилось, російського артиста не пустили до Молдови.
"Кіркорова вже і до Молдови не пустили. Ну Філя, подобається, не подобається, пляшка просувається", - написав Остапчук, жартома над Кіркоровим.
Варто зазначити, що Філіп Кіркоров – російський артист, який підтримав військові дії в Україні. А нещодавно зірка зганьбився під час відвідин "Євробачення". Там знаменитість намагався показати свою статусність, але йому довелося сидіти не у ВІП-ложі, як сам розповідав Філіп, а не на найкомфортніших місцях із звичайними людьми.
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Повідомлялося, що Кіркоров намилився до окупованого Криму і нарвався на жорстку реакцію.
"Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я прямую до Криму", - сказав Кіркоров.
Нагадаємо, Кіркоров примчав до Криму з подарунками для поранених окупантів .
А ще Politeka повідомляла, що Кіркоров рвонув у Крим до поранених окупантів і отримав "ляпас" від Невзорових
Також Politeka писала, що Кіркоров засинав Остапчука повідомленнями, що нагадують "підкати"