Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка нещодавно розповідала, як робить ремонт у новому будинку, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото із танцювального залу та розповіла, як вирішила схуднути після пологів.

На новій фотографії видно, що Ілона сфотографувала себе у дзеркало на телефон. Перед камерою вона з'явилася у стильному жовтому костюмі вільного крою, що підкреслив її струнку фігуру. Волосся танцівниці недбало укладено, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Гвоздєва розповіла про свою вагу та схуднення, яке вийшло незапланованим через війну. "Моя рекордна вага 50 кг. Так, я хотіла повернути свою фізичну форму і рельєфне тіло після других пологів, але не такою ціною! Моя нормальна вага завжди була в рамках 54-56 кг, зараз просто жерсть. Як ви?! Як війна вплинула на ваше тіло, схудли / видужали?".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото Ілони: "Де купували цей чудовий костюм?", "Ілоно, ви як завжди красуня", "У Вас чоловіча плоска фігура, навіщо знімати ці фото на публіку? Для чергового хейту та піару", "Красиве тіло, Ілоно. Не слухай, що говорять чи пишуть. Можливо, комусь із людей і не подобається, яке в тебе тіло, але це тільки ті, хто не може привести себе в таку гарну форму, як ти", "Та це ж класно".

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