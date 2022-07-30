Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно рассказывала, как делает ремонт в новом доме, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото из танцевального зала и рассказала, как решила похудеть после родов.

На новой фотографии видно, что Илона сфотографировала себя в зеркало на телефон. Перед камерой она появилась в стильном желтом костюме свободного кроя, который подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы танцовщицы небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о своем весе и похудении, которое получилось незапланированным из-за войны. "Мой рекордный вес 50 кг. Да, я хотела вернуть свою физическую форму и рельефное тело после вторых родов, но не такой ценой! Мой нормальный вес всегда был в рамках 54-56 кг, сейчас просто жесть. Как вы?! Как война повлияла на ваше тело, похудели/поправились?".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Илоны: "Где покупали этот замечательный костюм?", "Илона, вы как всегда красавица", "У Вас мужская плоская фигура, зачем снимать эти фото на публику? Для очередного хейта и пиара", "Красивое тело, Илона. Не слушай, что говорят или пишут. Возможно, кому-то из людей и не нравится, какое у тебя тело, но это только те, кто не может привести себя в такую хорошую форму, как ты", "Да это же классно".

Напомним, "Никогда так не болело": Дантес после развода с Дорофеевой показал свое холостяцкое жилище.

Как сообщала Politeka, "Символ украинских женщин": Лида Ли из "Танців з зірками" встала на защиту первой леди Зеленской.

Также Politeka писала, что "Делает "звездочки" и…": Квиткова из "Холостяка" рассказала, как маленький сын отображает ее эмоции.