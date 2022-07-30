Популярна модель та блогерка Соня Євдокименко, яка є єдиною онукою легендарної артистки Софії Ротару, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу модель виклала пікантні фото з готелю в Беверлі Хіллз і розповіла, що почалися її вихідні.

На нових фотографіях Соня знята в розкішному готелі, вона відпочиває з журналом у руках, вмостившись на дивані. Перед камерою модель з'явилася в білому халаті нічого. На одному зі знімків вона задерла краї халата, оголивши стрункі ноги. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "У вихідні...". Також вона наголосила на сторінці готелю, номери в якому коштують близько тисячі доларів за добу. Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Соні: "Красуня", "Навіщо піраміду зображати на зйомках? Що це означає?", "Як вишукано", "Красуня", "Так красиво, з глузду з'їхати!", "Прекрасна", "Красуня", "Дуже красива".

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