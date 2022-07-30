Популярная модель и блогерша Соня Евдокименко, которая является единственной внучкой легендарной артистки Софии Ротару, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила пикантные фото из отельного номера в Беверли Хиллз и рассказала, что начались ее выходные.

На новых фотографиях Соня запечатлена в роскошном отеле, она отдыхает с журналом в руках, умостившись на диване. Перед камерой модель появилась в белом халате без ничего. На одном из снимков она задрала края халата, оголив стройные ноги. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "В выходные…". Также она отметила страницу отеля, номера в котором стоят около тысячи долларов за сутки. Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Сони: "Красавица", "Зачем пирамиду изображать на съёмках? Что это значит?", "Как изысканно", "Красотка", "Так красивы, с ума сойти!", "Прекрасная", "Красотка", "Очень красивая".

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