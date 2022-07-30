Популярна в Україні продюсер та співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment Ірина Горова, яка була дружиною Потапа, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу вона вирішила підтримати першу леді України та приєдналася до мережного флеш-мобу, опублікувавши відповідне фото.

Днями фотографія Олени Зеленської на обкладинці глянцю Vogue наробила шуму в соцмережах. Деякі користувачі були обурені, що поза першої леді, в якій вона сиділа на сходах в Офісі президента, недостатньо жіночна. У відповідь на це багато жінок, серед яких і знаменитості, стали на захист Зеленської та почали публікувати свої фото у подібних "неженських" позах.

Серед них виявилася й Ірина Горова, яка опублікувала своє фото із зухвалим підписом: "Як хочу, так і сідаю". На знімку вона знята сидячи в цікавій локації, яка нагадує якийсь будмайданчик, а поряд із нею сидить собака на повідку.

Користувачі відразу почали коментувати знімок Горової: "Шах і мат", "Класна", "Клас, підтримую", "Підтримую", "Ірина, це може бути крутий флеш-моб на підтримку першої леді, та й усіх жінок взагалі", "Тонко", "Стильна".

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