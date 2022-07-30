Популярная в Украине продюсер и соосновательница продюсерского центра Mozgi Entertainment Ирина Горовая, которая была женой Потапа, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз она решила поддержать первую леди Украины и присоединилась к сетевому флэш-мобу, опубликовав соответственное фото.

Как известно, на днях фотография Елены Зеленской на обложке глянца Vogue наделала шуму в соцсетях. Некоторые пользователи были возмущены, что поза первой леди, в которой она сидела на ступеньках в Офисе президента, недостаточно женственная. В ответ на это многие женщины, среди которых и знаменитости, встали на защиту Зеленской и начали публиковать свои фото в подобных "неженственных" позах.

Среди них оказалась и Ирина Горовая, которая опубликовала свое фото с дерзкой подписью: "Как хочу, так и сажусь". На снимке она запечатлена сидя в интересной локации, которая напоминает какую-то стройплощадку, а рядом с ней сидит собака на поводке.

Пользователи тут же начали комментировать снимок Горовой: "Шах и мат", "Классная", "Класс, поддерживаю", "Поддерживаю", "Ирина, это может быть крутой флэш-моб в поддержку первой леди, да и всех женщин вообще", "Тонко", "Стильная".

Напомним, Похудевшая и вся в черном: Галкин показал, как изменилась Пугачева после побега из россии, видео.

Как сообщала Politeka, "Шикарная пара": экс-"Холостяк" Макацария увез молоденькую жену в свадебное путешествие, фото.

Также Politeka писала, что "Со стеклом под ногами": Маричка Падалко побывала в квартире Лидии Таран после двух "прилетов".