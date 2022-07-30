Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова багато часу приділяє висвітленню останніх новин, часто спілкується з аудиторією та любить розповідати про себе. Відома актриса Ганна Саліванчук також легко ділиться особистими темами.

«Ось уже вдесяте записую сторис, бо тато постійно відволікає. Ось показую вам краєвиди себе та краєвиди чарівних гір. Але взагалі хотіла запитати, чи ви хочете побачити рум-тур нового місця, де ми?» – поцікавилася Ганна.

Зазначимо, артистка неодноразово помічала, що незадоволена своєю фігурою, продовжує працювати над собою, але завжди приймає свої недоліки і часто чує компліменти. Ганна також чесно показує, як виглядає і без фільтрів, чим завжди радує українок, які чесно відзначають: далеко не всім іноді легко боротися з якимись особистими бажаннями підігнати себе під певні параметри мрії.

Також Ганна подякувала тим, завдяки кому має можливість мирно відпочити та побути з дітьми та близькими:

«Вчора наш ранок розпочався з поганих новин. 😔 У мене немає слів, щоб описати свої емоції до ворога! Я хочу подякувати Збройним Силам України і силам територіальної оборони, які захищають життя кожного з нас, іноді ціною власних життів» - висловилася Ганна.

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