На своей странице в Instagram артистка похвасталась новыми фотографиями, на которых позирует в необычной вышиванке с открытым животом, которая держится на ремне. Также Анна поделилась своими соображениями по поводу российской агрессии в Украине.

"130 дней войны, 130 дней потерь, боли и непокоренности, 130 дней борьбы за каждую жизнь, 130 дней веры в нашу победу. Полномасштабное вторжение россии кардинально изменило жизнь украинцев, а тех, кто до войны был в сложном положении, она сделала еще более уязвимым. Проклятая война коснулась каждого в Украине. Она оборвала тысячи жизней, разрушила и изменила судьбы миллионов украинцев", — подчеркнула Саливанчук.

Но при этом, как отметила актриса, война объединила не только всю Украину в борьбе за свободу и независимость, но и весь цивилизованный мир.

"Сегодня пришло время наносить ментальные травмы "русскому миру" и его представителям, с чем мы успешно справляемся. Мы свободны. Мы сильны. Мы непобедимы. Украинская нация крепче, чем казалось. Любовь к Родине сильнее боязни смерти. Враг – не такой уж и страшный, если ты действительно любишь свою землю", - добавила жена продюсера "Квартал 95".

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