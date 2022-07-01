Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Друзья, я уже вам рассказывала, как я люблю спорт. Когда я занимаюсь, мое физическое состояние улучшается. Мне нравятся упражнения на выносливость, для меня они более эффективны. Поэтому я делаю тренировки с высокой нагрузкой, которые дают взрыв кардио", - написала Анна.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Очень приятно видеть! Заряжаю энергией! Буду благодарна за тренировку!", "Увидела Ваше видео и побежала на улицу пока ребенок спит делать зарядку. Вы моя мотивация. Спасибо на улице жара но я все равно сделала и радуюсь как ребенок", "Очень приятно видеть! Заряжаю энергией! Буду благодарна за тренировку!".

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