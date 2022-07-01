Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Знаменитость снялась в десятках картин, а также активно играет в театре. У Анны есть двое детей - сыновья Глеб и Никита. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами творчеством и личными кадрами.

А в этот раз решила Анна показать, как сходила в салон красоты. Изначально Саливанчук хотела подстричь волосы, но в конечном итоге покрасила только.

"Как такая прическа и цвет?", - спросила Анна.

"Ну что же, на короткую стрижку я не отважилась. Потому что считаю что для такой стрижки как я хочу, нужна маленькие ягодицы. Но у меня она не такая, но я уверенно иду к своей цели. Вы видите, есть правильное питание, потому я уже минус два кило 100 г. И надеюсь очень скоро я похудею и сделаю ту прическу, которую я хочу", - сказала Саливанчук.

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