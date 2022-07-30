Супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова много времени уделяет освещению последних новостей, часто общается с аудиторией и любит рассказывать о себе. Известная актриса Анна Саливанчук также с легкостью делится личными темами.
«Вот уже десятый раз записываю сторис, потому что папа постоянно отвлекает. Вот показываю вам пейзажи себя и пейзажи прелестных гор. Но вообще хотела спросить, вы хотите увидеть рум-тур нового места, где мы?» - поинтересовалась Анна.
Отметим, артистка не раз подмечала, что недовольна своей фигурой, продолжает работать над собой, но всегда принимает свои недостатки и часто слышит комплименты. Анна также честно показывает, как выглядит и без фильтров, чем всегда радует украинок, которые честно подмечают: далеко не всем иногда легко бороться с какими-то личными желаниями подогнать себя под определенные параметры фигуры мечты.
Также Анна поблагодарила тех, благодаря кому имеет возможность мирно отдохнуть и побыть с детьми и близкими:
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«Вчера наше утро началось с плохих новостей. 😔 У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции к врагу! Я хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины и силы территориальной обороны, которые защищают жизнь каждого из нас, иногда ценой собственных жизней» - высказалась Анна.
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