Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поскаржилася, що сирени під час війни заважають їй насолоджуватися відпочинком.

Артистка Ганна Саліванчук обрала для відпочинку Карпати, туди поїхала зі своїми двома маленькими дітьми. Разом із ними Ганна вирішила трохи оздоровитися, бо сама через травму ходить на милицях і не може працювати так, як планувала.

У розпал відпустки дружина продюсера «Квартал 95» вирішила поскаржитися на сирену, яка, як вона розповіла, дуже засмутила її дитину.

У своїх Інстаграм-сторизах роздратована Саліванчук показала сина, що плакав, а також розповіла, що саме викликало його сльози.

«Моєї агресії немає межі. Ми ходили на завтра, а деякі люди не вимикають звуку сповіщення про сирену в містах України. І мій Микита почув сирену в телефоні, хоч у нас її немає і почав плакати», - повідомила вона.

Саліванчук повернулася і зробила зауваження відпочиваючим. Вона попросила вимкнути звук на телефоні, але у відповідь отримала відмову.

«Дякую, що ви такі невиховані, а моя дитина тепер плакатиме півдня», - поскаржилася Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.

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