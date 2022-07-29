Артистка Ганна Саліванчук обрала для відпочинку Карпати, туди поїхала зі своїми двома маленькими дітьми. Разом із ними Ганна вирішила трохи оздоровитися, бо сама через травму ходить на милицях і не може працювати так, як планувала.
У розпал відпустки дружина продюсера «Квартал 95» вирішила поскаржитися на сирену, яка, як вона розповіла, дуже засмутила її дитину.
У своїх Інстаграм-сторизах роздратована Саліванчук показала сина, що плакав, а також розповіла, що саме викликало його сльози.
«Моєї агресії немає межі. Ми ходили на завтра, а деякі люди не вимикають звуку сповіщення про сирену в містах України. І мій Микита почув сирену в телефоні, хоч у нас її немає і почав плакати», - повідомила вона.
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Саліванчук повернулася і зробила зауваження відпочиваючим. Вона попросила вимкнути звук на телефоні, але у відповідь отримала відмову.
«Дякую, що ви такі невиховані, а моя дитина тепер плакатиме півдня», - поскаржилася Ганна.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.
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