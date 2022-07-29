Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, пожаловалась, что сирены во время войны мешают ей наслаждаться отдыхом.

Артистка Анна Саливанчук выбрала для отдыха Карпаты, туда она поехала со своими двумя маленькими детьми. Вместе с ними Анна решила немного оздоровиться, так как сама из-за травмы ходит на костылях и не может работать так, как планировала.

В разгар отпуска жена продюсера «Квартал 95» решила пожаловаться на сирену, которая как она рассказала, очень сильно расстроили ее ребенка.

В своих Инстаграм-сториз раздраженная Саливанчук показала плачущего сына, а также рассказала, что именно вызвало его слезы.

«Моей злости нет предела. Мы ходили на завтра, а некоторые люди не выключают звук оповещения о сирене в городах Украины. И мой Никита услышал сирену в телефоне, хотя у нас ее нет и начал плакать», - сообщила она.

Саливанчук повернулась и сделала замечание отдыхающим. Она попросила выключить звук на телефоне, но в ответ получила отказ.

«Спасибо, что вы такие невоспитанные, а мой ребенок теперь будет плакать полдня», - пожаловалась Анна.

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