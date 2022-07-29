Артистка Анна Саливанчук выбрала для отдыха Карпаты, туда она поехала со своими двумя маленькими детьми. Вместе с ними Анна решила немного оздоровиться, так как сама из-за травмы ходит на костылях и не может работать так, как планировала.
В разгар отпуска жена продюсера «Квартал 95» решила пожаловаться на сирену, которая как она рассказала, очень сильно расстроили ее ребенка.
В своих Инстаграм-сториз раздраженная Саливанчук показала плачущего сына, а также рассказала, что именно вызвало его слезы.
«Моей злости нет предела. Мы ходили на завтра, а некоторые люди не выключают звук оповещения о сирене в городах Украины. И мой Никита услышал сирену в телефоне, хотя у нас ее нет и начал плакать», - сообщила она.
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Саливанчук повернулась и сделала замечание отдыхающим. Она попросила выключить звук на телефоне, но в ответ получила отказ.
«Спасибо, что вы такие невоспитанные, а мой ребенок теперь будет плакать полдня», - пожаловалась Анна.
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