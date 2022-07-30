Оля Полякова показала себе та розповіла, з якими проблемами їй доводиться зіткнутися через відсутність помічника.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – успішна українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Співачка вирушила у тур, даючи благодійні концерти на підтримку України. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

"Всім привіт дорогі мої, я в Чикаго, і готуюся до виступу. Пам'ятаєте, я вам розповідала вже в інтерв'ю, що в мене зараз немає помічниці, мого костюмера. Сашулька, тобі велике привітання, дуже сумую за тобою. І бачиш, сама приводжу до ладу свій костюм... Ось такий у мене з оксамиту синій низ і ось така гарна спідниця зі шлейфом у патріотичних кольорах, синьо-жовтих... Якщо є у вас якісь ідеї, як відпарювати по-іншому, підкажіть мені під цим відео.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Оля Полякова, яка довгий час гастролювала за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, повернулася додому та вже дала концерт у київському метро.

У ролику можна побачити, що Оля спочатку спілкується із глядачами, а потім виконує свій новий україномовний хіт "Щасливі люди", який раніше вона співала у дуеті із Дзідзьо.

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