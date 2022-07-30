Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Певица отправилась в тур, давая благотворительные концерты в поддержку Украины. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

"Всем привет дорогие мои, я в Чикаго, и готовлюсь к выступлению. Помните, я вам рассказывала уже в интервью, что у меня сейчас нет помощницы, моего костюмера. Сашулька, тебе большой привет, очень скучаю за тобой. И видишь, сама привожу в порядок свой костюм. Вот такой у меня из бархата синий низ и вот такая красивая юбка со шлейфом в патриотических цветах, сине-желтых. Если есть у вас какие-то идеи, как отпаривать по-другому, подскажите мне под этим видео.

Сообщалось, что популярная украинская певица Оля Полякова, которая долгое время гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, вернулась домой и уже дала концерт в киевском метро.

В ролике можно увидеть, что Оля сначала общается со зрителями, а затем исполняет свой новый украиноязычный хит "Щасливі люди", который ранее она пела в дуэте с Дзидзьо.

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