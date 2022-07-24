Как сообщает Politeka.net, Полякова в своем недавнем интервью для издания Факты объяснила, почему носила кокошник и пела на русском.

Во время беседы Полякова рассказала, почему ранее пела с кокошником на голове и на российском языке. Артистка заявила, что этот образ запомнился действительно многим и сделал ее более узнаваемой.

«До 2014 года кокошник, который вы видели, русскоязычные песни... Мне рассказывают, что я привозила сюда "русский мир"... Ни для кого не секрет, что до 2014 года все артисты хотели стать звездами в России. Только так ты мог вернуться в Украину звездой и собирать здесь залы» - заявила Полякова.

Она добавила, что и кокошник, и шлепки, и русский стиль она делала не для украинского рынка.

«Я делала это для России, и у меня был там успех. И был бы еще больший успех, если бы в 2014 году я не приняла решение не ездить больше в Россию, снять кокошник и надеть корону» - высказалась певица.

Также Полякова призвала не раскалывать общество из-за языка, потому что это лишь подыгрывание врагу и якобы вызывает раскол в обществе, однако ее отказ говорить на украинском только разозлил пользователей сети:

«Не думайте о себе больше, чем вы есть. Не такое вы уже большое лицо, чтобы через вас раскалывалось украинское общество. Наверное это карма, некоторые не хотят понять, что именно русский язык и стал голой отмазкой, предлогом для рашистов; Лучше бы не доказывала тупости, а извинилась, и просто говорила по-украински!» - добавляют в сети.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.