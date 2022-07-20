Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь украинской суперзвезды Оли Поляковой. 17-летняя девушка занимается музыкой, поет в группе, а также ведет активно блоги в разных соцсетях. А в этот раз Маша показала, как изменила образ, поделившись кадрами в ТикТок.

На новых кадрах можно увидеть косички, которые Полякова решила заплести.

"И нникто никогда не захочет рассмотреть изнутри меня", - написала Маша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Копия мамы", "Почему все в этом тренде такие красивые", "Так а что изменилось", "Если не умеешь писать на русском, то пиши на украинском языке", "Ты очень красивая есть и была. Ты самая лучшая", "Самая красивая тиктокерша", "А что изменилось кроме прически", "Маша так похожа на маму, не отличить", "Капа из леди Дианы?", "Булочка с корицей".

Напомним, дочь Поляковой оказалась в центре скандала, появились подробности

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой приняли в престижный университет, куда поступила Маша

Также Politeka писала, что дочь Поляковой показала звездную маму, которая прикрылась только полотенцем