Спеціально заздалегідь, ще до медового місяця з Аффлеком, Лопес встигла наперед відзняти цікаві кадри для реклами свого бренду косметики. Причому її глянсові кадри, ідеальна шкіра без зморшок і неправдоподібні кадри викликали обурення у деяких фанатів.

Вони згадали про зйомку Лопес без фотошопу минулого року та порівняли кадри, ніби закликаючи показувати реальну картину.

«Є критика посту @jlo про її новий косметичний засіб, випущений від обвисання тіла. Професіонали та критики в цілому в Інтернеті оцінюють її зображення як надто відфотошоплені і як ведмежу послугу для 53-річної жінки, яка публікує таке тіло, через яке багато жінок її віку, які не мають такого ж тіла, відчували б себе недоречно зі своїм тілом. .

Чи справді це змушує нас почуватися краще?» - Запитують у мережі.

Лопес відкрила бренд косметики нещодавно, але всіляко привертає увагу, щоб довести дієвість своєї косметики:

«Для мене головне почуватися впевнено у своїй шкірі, незважаючи ні на що. Ось чому для мене було так важливо працювати з найкращими хіміками у провідних лабораторіях, щоб надати вам формулу, яка могла б робити саме це та давати реальні результати. Це серйозно-сексуальна наука. @JLoBeauty» - пише Лопес під фото.

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