Специально заранее, еще до медового месяца с Аффлеком, Лопес успела заранее отснять интересные кадры для рекламы своего бренда косметики. Причем ее глянцевые кадры, идеальная кожа без морщин и довольно неправдоподобные кадры вызвали возмущение у некоторых фанатов.

Они вспомнили о съемке Лопес без фотошопа в прошлом году и сравнили кадры, как бы призывая показывать реальную картину.

«Есть критика поста @jlo о ее новом косметическом средстве, выпущенном от обвисания тела. Профессионалы и критики в целом в Интернете оценивают ее изображения как слишком отфотошопленные и как медвежью услугу для 53-летней женщины, публикующую такое тело, из-за которого многие женщины ее возраста, у которых нет такого же тела, чувствовали бы себя неуместно со своим телом.

Действительно ли это заставляет нас чувствовать себя лучше?» - спрашивают в сети.

Лопес открыла бренд косметики не так давно, но всячески привлекает внимание, чтобы доказать действенность своей косметики:

«Для меня главное чувствовать себя уверенно в своей коже, несмотря ни на что. Вот почему для меня было так важно работать с лучшими химиками в ведущих лабораториях, чтобы предоставить вам формулу, которая могла бы делать именно это и давать реальные результаты. Это серьезно сексуальная наука. @JLoBeauty» - пишет Лопес под фото.

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