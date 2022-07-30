Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми виїхала жити до Нідерландів, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нові фото з ліфта, де продемонструвала модні образи, проте нарвалася на критику.

На нових фотографіях, зроблених традиційно із дзеркало ліфта, Слава з'явилася у трьох різних образах, і у всіх із них домінують різні відтінки зеленого. Свої образи артистка доповнила різними елегантними аксесуарами.

"Мені йде зелений?", - запитала Камінська у своїх шанувальників. Проте фоловери співачки розділилися на два табори – якщо одні засипали її компліментами, інші розкритикували за публікацію таких фото в день трагедії, коли загинуло понад півсотні українських захисників.

"Що це за ключ?", "Все це добре, але чому ви перестали показувати війну передплатникам, які у вас є з росії та білорусії?", "Ти мені більше подобається в синьому", "Всі відтінки", "Принцеса", "Приглушений зелений дуже личить!", "Вам підходить, але у вашій країні сьогодні вбили 50 закатованих бійців Азовсталі, всі українці плачуть", "Слава, а ви знаєте, що сталося 24 лютого цього року?", - пишуть українці у коментарях до фото Камінської.

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