Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми выехала жить в Нидерланды, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новые фото из лифта, на которых продемонстрировала модные образы, однако нарвалась на критику.

На новых фотографиях, сделанных традиционно с зеркало лифта, Слава появилась в трех разных образах, и во всех из них доминируют разные оттенки зеленого. Свои образы артистка дополнила разными стильными аксессуарами.

"Мне идёт зелёный?", - спросила Каминская у своих поклонников. Однако фолловеры певицы разделились на два лагеря – если одни засыпали ее комплиментами, то другие раскритиковали за публикацию таких фото в день трагедии, когда погибло более полусотни украинских защитников.

"Что это за ключ?", "Все это хорошо, но почему вы перестали показывать войну подписчикам, которые у вас есть из россии и белоруссии?", "Ты мне больше нравится в синем", "Все оттенки", "Принцесса", "Приглушенный зеленый очень к лицу!", "Вам подходит, но в вашей стране сегодня убили 50 замученных бойцов Азовстали, все украинцы плачут", "Слава, а вы знаете, что произошло 24 февраля этого года?", - пишут украинцы в комментариях к фото Каминской.

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