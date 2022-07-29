Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка де більше місяця виступає на сцені театру зі своєю моновиставою "Я вдома", часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео після чергового виступу, в якому подякувала фанатам за увагу до її творчості, а також показала букети, які отримала від глядачів.

У ролику щаслива Наталя каже подяки, а також запрошує українців на нову виставу, яку вирішила провести у свій день народження – 2 серпня. "За тиждень, у свій день народження, я теж вирішила зробити спектакль. Хочу запросити вас усіх, щоб відсвяткувати разом з вами свій день народження", - каже артистка у відео.

У підписі до публікації Могилевська написала: "День народження на сцені театру! Для актриси велика радість – грати спектакль у свій День Народження! Кожна зустріч з вами для мене – подарунок! У День народження він особливий! Чекаю на вас 2 серпня в театрі ім. Лесі Українки. Моновистава "Я вдома". До зустрічі!".

Шанувальники одразу почали коментувати нову публікацію Наталії: "Розумниця! Без пафосу, така близька нам усім. Дякую вам за вашу підтримку", "Те, що Ви, Наталя, робите для України, дуже цінно і українці про це завжди пам'ятатимуть. Яке а це щастя, що в нас живуть такі патріоти", "Люблю вас", "Красуня".

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