Популярна українська блогерка та учасниця шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка після появи на реаліті-шоу в образі Зайчика отримала відповідне прізвисько, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала милі фото з прогулянки Міланом і напросилася на компліменти.

На нових фотографіях Юлія знята в цікавій локації, поряд із історичною будівлею. Перед камерою вона з'явилася в елегантній, але дуже нескромній сукні, яка підкреслила витончені плечі та стрункі ноги. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Доповнюють образ блогерки незвичайні прозорі туфлі на шпильці та стильна чорна сумочка, яка стоїть поряд.

У підписі до фото Бельченко написала: "Вітаю всіх Юличок з днем ​​ангела. Сиджу тут і скромно чекаю на ваші привітання". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото "Зайки": "Вітаю", "З Днем Ангела, красуня", "Вітаю", "Дякую. Тебе теж", "Взаємно, вітаю", "З днем ​​Ангела", "С вдень ангела, красуня", "Дякую! І я вітаю тебе з днем ​​ангела!", "Дуже красиве фото! Схожа на італійку! Вітаю з днем ​​ангела!", "Дякую, тебе теж з Днем ангела" , "Вітаю тебе з днем ​​ангела. Щоб ти зустріла справжнє кохання".

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