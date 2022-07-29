Популярна українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми виїхала з України та оселилася в Нідерландах, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася милим фото та своєю несподіваною проблемою.

Як видно, на новій фотографії Слава зображена на прогулянці біля води, вона присіла на набережній та витончено позує. Перед камерою співачка з'явилася у темно-зеленому спортивному костюмі та білих кросах, її волосся розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Камінська звернулася до шанувальників із несподіваною проблемою. Як виявилося, артистка не вміє їздити велосипедом, і живучи за кордоном, вирішила цьому навчитися. "Навчіть мене їздити велосипедом", - написала Слава.

Шанувальники відразу почали коментувати публікацію зірки: "Я теж у Нідерландах зараз, і тільки тут змогла навчитися кататися на велосипеді. Велике бажання, відсутність страху падіння, багато тренувань і все виходить", "Почекай, зараз по гороскопу дуже травмонебезпечно це все", "Приїхала, через 6 років навчилася з інструктором, потім красиво впала на дорогу, більше не сідала. Їздити на велосипеді в Амстердамі - це ще той стрес", "Млинець, я теж не вмію, але вважаю це єдиним своїм недоліком", "Прилітай, навчу", "Невтомна праця та терпіння! У Вас вийде! Пробуйте!".

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