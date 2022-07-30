Як пише Politeka.net , відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна дуже спортивна дівчина. Вона захоплюється різними видами спорту та постійно показує фоловерам свої тренування.

Нікітіна успішно поєднує спорт та акторську майстерність. Завдяки своєму почуттю гумору та харизмі вона дуже сподобалась українцям.

У себе в Інстаграм Катя розмістила відео зі спортзалу, де показала свої тренування з боксу.

У кадрі Нікітіна з розлюченістю б'є гумового чоловічка, уявляючи, що це російський окупант.

«ЦЕ ЩОБ ВИ РОЗУМІЛИ, що буде з орком, який трапиться мені на очі! Як написав мені Ткач Юрка: «Катя, еб@ash їх бл$ть» 😂», - написала вона.

Також актриса зізналася, що бокс - це найкращий антистрес.

"Де ще й ногами можна... кайфонула", - додала вона.

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