Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". Также знаменитость обожает спорт и занимается шпагатами, обучая им украинцев, а еще танцами у пилона. Катя, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Но не забывает Никитина и об Инстаграм, где активно ведет блог, в котором делится своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз Катя продемонстрировала, как проводит время с подружкой. Парочка позировала на фоне бассейна, позируя для селфи. Никитина была в топике и шортах.
"Но перед этим, заехали в "свои Дубаи" в село", - написала Никитина, в сторис Инстаграм.
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