Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95" и "Женского квартала". Знаменитость обожает спорт и растяжки, а также не так давно занялась танцами у пилона. Никитина не только показывает свои результаты, но и учит всех желающих. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз Катя показала свою фигуру, поделившись селфи из спортзала. На кадрах Никитина была в велосипедках и белом топике, позируя перед зеркалом в спортзале.

"Спорт марафон продолжается", - написала Катя на сторис.

После этого Никитина уже сидела на коврике, хвастаясь своей фигурностью. Рядом с Катей были еще несколько человек, которые занимались.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в крошечном мини задрала ножку, впечатлив видом

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина в узком топике залюбовала стильным образом

А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина в узких шортах хвастнула растяжкой