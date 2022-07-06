Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95" и "Женского квартала". Знаменитость обожает спорт и растяжки, а также не так давно занялась танцами у пилона. Никитина не только показывает свои результаты, но и учит всех желающих. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.
А в этот раз Катя показала свою фигуру, поделившись селфи из спортзала. На кадрах Никитина была в велосипедках и белом топике, позируя перед зеркалом в спортзале.
"Спорт марафон продолжается", - написала Катя на сторис.
После этого Никитина уже сидела на коврике, хвастаясь своей фигурностью. Рядом с Катей были еще несколько человек, которые занимались.
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