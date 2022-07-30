Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина очень спортивная девушка. Она увлекается разными видами спорта и постоянно показывает фолловерам свои тренировки.
Никитина успешно совмещает спорт и актерское мастерство. Благодаря своему чувству юмора и харизме она очень полюбилась украинцам.
У себя в Инстаграм Катя разместила видео из спортзала, где показала свои тренировки по боксу.
В кадре Никитина с остервенением лупит резинового человечка, представляя, что это российский оккупант.
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«ЭТО ЧТОБЫ ВЫ ПОНИМАЛИ, что будет с орком, который попадется мне на глаза!!! Как написал мне Ткач Юрка: «Катя, еб@ash их бл$ть» 😂», - написала она.
Также актриса призналась, что бокс- это лучший антистресс.
«Где еще и ногами можно… кайфонула», - добавила она.
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