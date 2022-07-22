Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также знаменитость активно ведет страничку в Инстаграм, где делится яркими кадрами.

В этот раз Никитина поделилась ярким кадром, где позировала у пилона, впечатляя растяжкой в мини. Звезда сделала селфи, хвастаясь фигуркой.

"Что-то с прошлой жизни, скучаю", - написала Катя.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Жизнь продолжается", "Добрый день, мы из Украины", "Екатерина эти фото очень мотивируют моих солдат, когда я им говорю что лично знаю Вас и после победы пойдем к Вам на концерт и Вы лично каждому пожмете руку . Девчонки цветите и благоухайте , а мы будем Вас защищать!", "Огонь".

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