Телеведуча Катерина Осадча, як і її чоловік Юрій Горбунов, активно підтримує Україну в боротьбі проти путінської агресії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя розмістила потужний пост про трагедію в Оленівці.

"Пост з фото, яке не заблочить інста, а отже інформацію почують! Читайте і поширюйте, спростовуйте фейки!", — наголосила Осадча.

Телеведуча розповіла, що три дні тому вона брала інтервью у водія евакуаційного автобуса Володимира, який вивозив людей з Маріуполя, доки його разом з волонтерами не взяли в полон окупанти.

"Цивільних людей, що допомагали, взяли в полон і звинуватили в тероризмі! Він провів в колонії в Оленівці Донецької області 100 днів, його обміняли, як ще 30 волонтерів разом з ним. Він розповів, що в колонії одночасно знаходилися більше 2000 полонених українців, він розповідав про весь жах, що йому довелося пережити", — поділилася Катерина.

Також Осадча вкотре наголосила, що рф — країна-вбивця.

"А сьогодні я хочу сказати, що яка всесвітня дурість звинувачувати нашу армію у влучанні в колонію, коли без зайвої розвідки знають абсолютно всі, що там знаходяться наші цивільні і військові. росія вбила одиним ударом 40 наших хлопців, ще 70 з важкими пораненнями. Які ж цинічні фейки потрібно розповсюджувати і як довго?", — додала ведуча.

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