Телеведущая Екатерина Осадчая, как и ее муж Юрий Горбунов, активно поддерживает Украину в борьбе против путинской агрессии.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя разместила мощный пост о трагедии в Еленовке.

"Пост с фото, которое не заблокирует инста, а значит, информацию услышат! Читайте и распространяйте, опровергайте фейки!", - подчеркнула Осадчая.

Телеведущая рассказала, что три дня назад она брала интервью у водителя эвакуационного автобуса Владимира, который вывозил людей из Мариуполя, пока его вместе с волонтерами не взяли в плен оккупанты.

"Гражданских людей, которые помогали, взяли в плен и обвинили в терроризме! Он провел в колонии в Еленовке Донецкой области 100 дней, его обменяли, как еще 30 волонтеров вместе с ним. Он рассказал, что в колонии одновременно находились более 2000 пленных украинцев, он рассказывал обо всем ужасе, что ему пришлось пережить", - поделилась Екатерина.

Также Осадча в очередной раз подчеркнула, что россия — страна-убийца.

"А сегодня я хочу сказать, что какая всемирная глупость обвинять нашу армию в попадании в колонию, когда без лишней разведки знают абсолютно все, что там находятся наши гражданские и военные. россия убила единственным ударом 40 наших ребят, еще 70 с тяжелыми ранениями. Какие же циничные фейки нужно распространять и как долго?", - добавила ведущая.

Напомним, Юрий Горбунов неожиданно засветился с Лесей Никитюк и сообщил о ее проблеме.

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