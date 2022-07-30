Телеведучий Юрій Горбунов зараз активно займається волонтерством, як і його дружина Катерина Осадча.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Юрій розмістив спільну світлину з телеведучою Лесею Нікітюк, з якою несподівано перетнувся в справах.

"Волонтерські шляхи переплітаються! І хоч інстаграм Лесі тимчасово заблокований, то не біда! Є інстаграм друзів! А це значить, що ми на зв‘язку!! Нас не зламати! До речі ютуб канал Лесі працює! Заходьте!", — написав Горбунов під світлиною.

Ще в понеділок, 25 липня, Леся Нікітюк повідомила в своєму Telegram-каналі, що "орки добралися до її інстаграм сторінки". Instagram зірки заблокували і не факт, що аккаунт вдасться повернути.

"Але буду намагатись. Бо нас не здолати! Ні на полі бою, ні на полі інтернету!"

Тим часом Нікітюк, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців через зниження потоку людей, продовжила роботу над програмою "Ле Маршрутка" та вже відзняла два випуски третього сезону.

"Вже відзняли 2 програми.. не спимо, не їмо… стараємось робити свою роботу швидко і професійно", — похизувалася Леся.

Шанувальники в коментарях до посту Горбунова підтримали зірок: "Чекаємо Лесю Іванівну в інстаграмі", "Молодці", "Такі втомлені погляди".

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