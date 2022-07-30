Популярний ведучий свого блогу "Слава+", а також радіоведучий Слава Дьомін часто спілкується з артистами та обговорює досить гострі та важливі теми останнім часом. Розмовляючи з Олексієм Завгороднім, екс-солістом гурту "Час і Скло", він обговорив тему гонорарів артистів, які втекли з країни.

Слава наголосив, деякі артисти заробляють на цих заходах. На благодійних концертах і справді деякі зірки беруть собі гонорари, заявляючи, що це їхня робота – виступати. І вони так заробляють.

"Наскільки мені розповідали, і зокрема деякі організатори. Організатори беруть певний відсоток цих благодійних концертів собі за організацію, деяким артистам, хто не готовий виступати безкоштовно, вони платять певний гонорар. Можливо неповний, але він все одно є» — прокоментував Дьомін.

Раніше колишній учасник гурту "Час і Скло" Олексій Завгородній, який зовсім недавно висловився про події в країні, дав інтерв'ю провідному Славі Дьоміну і торкнувся кількох цікавих тем.

За словами Олексія Завгороднього, він сумує за своїм товаришем Потапом, який втік до Іспанії подалі від війни і фактично не показується. Олексій зазначає, що тепер вони почали спілкуватися рідко з низки причин.

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