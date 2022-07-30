Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук показала себе, вразивши красою у мереживах на новому фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно лихо трапилося з Ганною, адже вона пошкодила коліно, через що їй довелося взяти милиці. Але це Саліванчук не зупинило і акторка вирушила відпочивати з дітьми до Карпат, щоправда, без чоловіка.

Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна показала сторіс, на якому позувала в мереживній білизні.

"Добре ранок. Ааа, як сонечко світить", - сказала Ганна, хваляючись своїм ранком у горах.

"Чудово", - написала у сторіс Саліванчук.

Повідомлялося, що Саліванчук насмішила незручним моментом із дітьми.

«Мамо, вона стара. Ну, скоро 37… Ну, все, дожилася. Виходжу я з ультрафонафорезу і маленька така дівчинка дивиться на мене і каже: мамо, вона що стара? Я говорю: ні, сонечко, просто в мене невеликий перелом. А вона: а я думала, що на милицях ходять лише старі. Люблю дитячу логіку та висновки» - посміялася Ганна з незручного випадку.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла, як працювала в магазині та заінтригувала рідкісним кадром із чоловіком.

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