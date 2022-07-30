Як відомо, Камалію називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є двоє дочок-близнючок Арабелла та Мірабела. Камалія, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, зайнявшись благодійністю для українських біженців.
Зараз Камалія вирушила до сімейної відпустки. Вони відпочивають на популярному серед туристів морському курорті.
У соцмережах найбагатша співачка України показала, як проводить час на пляжі – вона з дочками будує замок із піску. Вдалині також вона засвітила стародавню фортецю.
Артистка позувала у трендовому роздільному купальнику з квітковим принтом.
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"Будуємо замок на піску, але спочатку фортеця", - підписала відео Камалія.
Читачі сторінки співачки бажають їй гарного відпочинку та пишуть захоплені компліменти родині.
"Українські красуні",
"Діамантики наші 🔥люблю вас з повагою Ольга Ольга",
"Чарівна Камалія з красунями!",
"Наче квіточки на березі моря", - пишуть у мережі.
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