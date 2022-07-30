Найбагатша співачка України Камалія показала, як релаксує біля моря з дочками

Як відомо, Камалію називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є двоє дочок-близнючок Арабелла та Мірабела. Камалія, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, зайнявшись благодійністю для українських біженців.

Зараз Камалія вирушила до сімейної відпустки. Вони відпочивають на популярному серед туристів морському курорті.

У соцмережах найбагатша співачка України показала, як проводить час на пляжі – вона з дочками будує замок із піску. Вдалині також вона засвітила стародавню фортецю.

Артистка позувала у трендовому роздільному купальнику з квітковим принтом.

"Будуємо замок на піску, але спочатку фортеця", - підписала відео Камалія.

Читачі сторінки співачки бажають їй гарного відпочинку та пишуть захоплені компліменти родині.

"Українські красуні",

"Діамантики наші 🔥люблю вас з повагою Ольга Ольга",

"Чарівна Камалія з красунями!",

"Наче квіточки на березі моря", - пишуть у мережі.

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