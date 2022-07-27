Исполнительница Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала, как проводит с детьми и мужем время на отдыхе.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица и модель. Звезда замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, благодаря чему ее называют самой богатой певицей Украины. После начала войны знаменитость начала активно заниматься благотворительностью, помогая украинским беженцам. Не забывает Камалия и об ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Камалия поделилась в своем блоге кадрами из отдыха со своим мужем и дочерьми.

"Долгожданные каникулы", - написала Камалия под кадрами.

Фанаты поставили 9 лайков и написали несколько комментариев:

"Желаю хорошо отдохнуть, набраться сил и бодрости", "Желаю волшебного отдыха".

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