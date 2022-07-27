Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица и модель. Звезда замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, благодаря чему ее называют самой богатой певицей Украины. После начала войны знаменитость начала активно заниматься благотворительностью, помогая украинским беженцам. Не забывает Камалия и об ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Камалия поделилась в своем блоге кадрами из отдыха со своим мужем и дочерьми.
"Долгожданные каникулы", - написала Камалия под кадрами.
Фанаты поставили 9 лайков и написали несколько комментариев:
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
"Сирийский сценарий": Братчук раскрыл коварный план россиян в Одесской области
Водитель грузовика растрощил военную технику на дороге: кадры серьезной аварии в россии
"Все идет по плану": крыша российского отеля обрушилась на глазах у туриста, видео
"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении
"Желаю хорошо отдохнуть, набраться сил и бодрости", "Желаю волшебного отдыха".
Напомним, самая богатая певица Украины поздравила мужа с мусульманским праздником
А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины похвасталась успехами дочерей-близняшек
Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины пленила видом в платье в украинских цветах