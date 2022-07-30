Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Злата Огневич нещодавно випустила нову пісню і вирішила обговорити з шанувальниками, як це було і що залишилося за кадром із самого початку. Також артистка показала кілька фото зі студії зі своїми колегами.

«Покажу вам бекстейдж. Те, що залишається за кадром, і наповнює наш проект. Спасибі студії, тут особлива атмосфера, справжні профі та душа студії. Це насправді дуже великий проект. Часу було обмаль, але ми це зробили!

Моє світло! Сподіваюся колись зробити грандіозний концерт із госпел-хором. Це ван-лав із дитинства. Люблю талановитих людей! Як пояснити таку кількість талановитих людей? – пише Злата.

"Супер-Герої. Щодня несуть порятунок людям, розмінують території, розбирають завали, при цьому ризикуючи власним здоров'ям та життям! Я захоплююся ними, як і всіма незламними українцями.

Ви бачите кадри, де хлопці посміхаються? Втомлені, але знайдені сили на посмішку! І я посміхаюся разом із ними і дякую за щоденний подвиг", - написала співачка у підписі до кадрів із презентації нової пісні.



Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.