Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич недавно выпустила новую песню и решила обсудить с поклонниками, как это было и что осталось за кадром с самого начала. Также артистка показала несколько фото из студии со своими коллегами.
«Покажу вам бэкстейдж. То, что остается за кадром и наполняет наш проект. Спасибо студии, тут особенная атмосфера, настоящие профи, и душа студии. Это на самом деле очень большой проект. Времени было в обрез, но мы это сделали!
Мой Свет! Надеюсь когда-то сделать грандиозный концерт с госпел-хором. Это ван-лав с детства. Обожаю талантливых людей! Как объяснить такое количество талантливых людей?» - пишет Злата.
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"Супер-Герои. Каждый день несут спасение людям, разминируют территории, разбирают завалы, при этом рискуя собственным здоровьем и жизнью! Я восхищаюсь ими, как и всеми несокрушимыми украинцами.
Вы видите кадры, где ребята улыбаются? Уставшие, но находящие силы на улыбку! И я улыбаюсь вместе с ними и спасибо за ежедневный подвиг", - написала певица в подписи к кадрам с презентации новой песни.
Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.
Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль.