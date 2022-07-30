Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова підкорила черговим стильним вбранням. Поєднання ультракоротких чорних шортів та білої трикотажної футболки з написом «UKRAINE» зіграло на користь красуні та допомогло їй підкреслити довгі ноги.
Свій look блогерша доповнила чорно-білими кедами на масивній підошві. Максимальної ефектності кадрам надало те, що вона позувала у підземному паркінгу.
Результатами фотосесії Дар'я Квіткова поділилася у себе в Instagram-акаунті.
Читачі її сторінки були щедрі на компліменти.
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"Яка ви гарна",
"Де можна купити таку футболку?",
"Даша, ти гордість нашої країни!!! 💙💛 нескінченна, безкорислива любов до тебе",
"Вау, шикарна",
"Тепер фраза "Я з України" звучатиме гордо та модно",
"Як круто виглядає, молимося на перемогу",
"Класне така", - пишуть у мережі.
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