Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова підкорила черговим стильним вбранням. Поєднання ультракоротких чорних шортів та білої трикотажної футболки з написом «UKRAINE» зіграло на користь красуні та допомогло їй підкреслити довгі ноги.

Свій look блогерша доповнила чорно-білими кедами на масивній підошві. Максимальної ефектності кадрам надало те, що вона позувала у підземному паркінгу.

Результатами фотосесії Дар'я Квіткова поділилася у себе в Instagram-акаунті.

Читачі її сторінки були щедрі на компліменти.

"Яка ви гарна",

"Де можна купити таку футболку?",

"Даша, ти гордість нашої країни!!! 💙💛 нескінченна, безкорислива любов до тебе",

"Вау, шикарна",

"Тепер фраза "Я з України" звучатиме гордо та модно",

"Як круто виглядає, молимося на перемогу",

"Класне така", - пишуть у мережі.

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