Блогерша Дарья Квиткова в последнее время популяризирует всё украинское

Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова покорила очередным стильным нарядом. Сочетание ультракоротких черных шортов и белой трикотажной футболки с надписью «U K R A I N E» сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.

Свой look блогерша дополнила черно-белыми кедами на массивной подошве. Максимальной эффектности кадрам придало то, что она позировала в подземном паркинге.

Результатами фотосессии Дарья Квиткова поделилась у себя в Instagram-аккаунта.

Читатели ее страницы были щедры на комплименты.

"Какая вы красивая",

"Где можно купить такую футболку?",

"Даша, ты гордость нашей страны!!! 💙💛 бесконечная, бескорыстная любовь к тебе",

"Вау, шикарная",

"Теперь фраза "Я з України" будет звучать гордо и модно",

""Как круто выглядит, молимся на победу",

"Класнючая такая", - пишут в сети.

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