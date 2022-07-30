Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова покорила очередным стильным нарядом. Сочетание ультракоротких черных шортов и белой трикотажной футболки с надписью «U K R A I N E» сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.
Свой look блогерша дополнила черно-белыми кедами на массивной подошве. Максимальной эффектности кадрам придало то, что она позировала в подземном паркинге.
Результатами фотосессии Дарья Квиткова поделилась у себя в Instagram-аккаунта.
Читатели ее страницы были щедры на комплименты.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Россияне этого не учли: местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными
Мобилизация в Украине, принято новое правило: кому уже не придет повестка
"Зарплаты будут быстро расти": в НБУ сообщили, какими будут доходы украинцев уже в 2023 году
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
"Какая вы красивая",
"Где можно купить такую футболку?",
"Даша, ты гордость нашей страны!!! 💙💛 бесконечная, бескорыстная любовь к тебе",
"Вау, шикарная",
"Теперь фраза "Я з України" будет звучать гордо и модно",
""Как круто выглядит, молимся на победу",
"Класнючая такая", - пишут в сети.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, почему проснулась со слезами на глазах: "Никита уехал..."
Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина в корсете пощекотала нервы в Варшаве: "Срочно на обложку журнала"