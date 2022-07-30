Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться правдивими моментами зі свого життя. У дівчини понад 1,6 мільйона передплатників в Інстаграм, яким вона показує свою сім'ю, захоплення, свої вбрання та багато іншого.

Зараз Дар'я вирішила підтримати дружину президента Олену Зеленську, яку розкритикували за "нежіночну позу" в журналі Vogue.

Блогерша також приєдналася до флешмобу з хештегом sitlikeagirl проти стереотипної поведінки щодо жінок і дівчат у суспільстві.

Фото, на якому Квіткова сидить подібно до того, як перша леді України на обкладинці американського Vogue, дівчина розмістила у себе в Інстаграм.

Знімок зроблено у польській столиці – Варшаві. Даша сидить на сходах, широко розставивши ноги.

"Красуня", "Неймовірна", "Круто", "Ну і навіщо?", "Це фото набагато естетичніше, ніж у Лейбовиць", - пишуть підписники Інтаграм-акаунту.

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