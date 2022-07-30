На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, що відвідав прем‘єру імерсивного перформансу «Азовсталь. Голоси», та поділився кадрами та враженнями від побаченого.
"Про Азовсталь треба кричати: всіма мовами і способами. Події минулої ночі це доводять. Голосу українців іноді недостатньо. Кожен свій день ми проживаємо у мурахах та сльозах. Потрібно, щоб світ це відчув і підняв бунт", — наголосив Євген.
"Майстер Шеф" розповів, що події відбуваються, наче у тому самому бомбосховищі на Азовсталі, актори розповідають історію наших героїв.
"Ти сидиш і все відчуваєш. Бо глядач залучений. Це про мужність, людяність, біль і велику силу. Це голос азовців і всього українського народу. Світ має прожити те, що проживає кожен українець, щоб зрозуміти і допомогти", — пояснив Клопотенко.
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На прем'єрі він також зустрівся з ведучою Яніною Соколовою.
"Далі перформанс піде у Європу. Але на це потрібен час. А діяти вже потрібно зараз. Знаю, що Європою цими вихідними пройдуть мітинги на підтримку героїв Азовсталі. Щоб їх звільнили. Українці, які наразі у Європі, можуть виходити і бути тим самим гучним голосом, який має вплив", — закликав зірковий шеф.
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