На своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, что посетил премьеру иммерсивного перформанса «Азовсталь. Голоса», и поделился кадрами и впечатлениями от увиденного.

"Об Азовстали нужно кричать: всеми языками и способами. События минувшей ночью это доказывают. Голоса украинцев иногда недостаточно. Каждый свой день мы проживаем в мурашках и слезах. Нужно, чтобы мир это почувствовал и поднял бунт", - подчеркнул Евгений.

"Мастер Шеф" рассказал, что события происходят, будто в том же бомбоубежище на Азовстале, актеры рассказывают историю наших героев.

"Ты сидишь и все чувствуешь. Потому что зритель вовлечен. Это о мужестве, человечности, боли и великой силе. Это голос азовцев и всего украинского народа. Мир должен прожить то, что проживает каждый украинец, чтобы понять и помочь", — пояснил Клопотенко.

На премьере он также встретился с ведущей Яниной Соколовой.

"Дальше перформанс пойдет в Европу. Но на это нужно время. А действовать уже нужно сейчас. Знаю, что по Европе в эти выходные пройдут митинги в поддержку героев Азовстали. Чтобы их освободили. Украинцы, которые сейчас в Европе, могут выходить и быть тем самым громким голосом, оказывающим влияние", — призвал звездный шеф.

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