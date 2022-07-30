На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кумедне відео в курятнику, на якому вона виконує перекладену на українську мову пісню Тіни Кароль "Скандал".

"Знімаю цю рубрику для підтримки переходу українців з російської на рідну. І аби показати - поп-хіти можуть і будуть звучати українською", — пояснила Цибульська.

Кароль нещодавно різко висловилася про зірок, які не співають українською, при тому що сама перед тим випустила повністю російськомовний альбом. Через це шанувальники ще більше цінують, що Цибульська переспівала пісню Тіни рідною мовою, та засипали співачку схвальними відгуками в коментарях:

"захоплююсь. Як завжди справжня, без накрутів";

"Так, так, Тіна Кароль нещодавно цвірінькала, що ганьба артистам, які не співають українською. Це та, у якої 3 пісні написані рідною мовою 🤮";

"Мені навіть більше сподобалось, ніж оригінал"

"Українські пісні завжди були, є і будуть найкращі";

"Тіна в шоці?";

"Було б цікаво почути пісні Олі Полякової на українській мові";

"Я думаю що пісні які були фаст-фудом ним і залишаться як не старайся. Краще розвивати україномовний контент, який і був до цього, не варто приділяти увагу пісням російськомовних артистів, ніхто з них не переживав, що вони далі підживлювали русифікацію. Нехай всі ці малоруські безглузді пісні залишаться у небутті".

Нагадаємо, Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією в житті семирічного сина.

Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.